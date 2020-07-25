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"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري

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تستهدف إزالة المخالفات للارتقاء بالخدمات البلدية

تواصل بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، ممثلة بقسم النظافة أهدافها ضمن الجهود لتحسين المشهد الحضري في المدن وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، حملاتها الميداينة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

حيث كثفت الفرق حملاتها الميدانية بقرى ومركز القفل أعمالها اليومية من أجل إزالة والتقاط النفايات، وذلك للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة داخل المركز وقراه.

وقال رئيس بلدية مركز القفل محمد حسن الحامظي إن البلدية تسعى لتحسين المشهد الحضري ومعالجة ‎التشوه البصري من خلال حملاتها الميدانية ونظافة الشوارع والطرقات والمرافق العامة التابعة للمركز.

وبيّن "الحامظي" أن الجولات مستمرة لإزالة الظواهر السلبية والتشوه البصري، من أجل توفير الأجواء الصحية الآمنة والحفاظ على المظهر العام.

التشوه البصري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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