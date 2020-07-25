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هذه هي علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص.. تعرَّف عليها

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هذه هي علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص.. تعرَّف عليها هذه هي علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص.. تعرَّف عليها
يبدو عليهم الخوف أو التردد من مشاركة المعلومات

هذه هي علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص.. تعرَّف عليها

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أنه "في حال انتابك شك أن شخصًا ما هو ضحية محتملة للاتجار بالأشخاص فينبغي أن تتأكد ما إذا كان عليه علامات الحرمان من الأكل والنوم أو الرعاية الصحية، أو غيرها من الاحتياجات الأساسية".

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": "من علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص ما يبدو عليهم من الخوف أو التردد من مشاركة المعلومات، إضافة إلى تقييد حريتهم".

وأضافت: "العامل الأجنبي الذي لا يحمل أي بطاقة هوية أو جواز سفر قد يكون ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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