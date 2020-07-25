أخبار عاجلة

بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات -
أول حالة مؤكدة لحيوان.. بريطانيا تكشف عن إصابة قطة بـ"كورونا" -
شاهد.. عودة خجولة للأندية النسائية بعد تعليقها 3 شهور وسط إجراءات احترازية -
جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة" -
"هدف" يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف" -
الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " -
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام -
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة -
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب" -
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعهّد باختيار امرأة للمنصب.. "بايدن" يستعد لإعلان نائبته في انتخابات الرئاسة

Print
تعهّد باختيار امرأة للمنصب.. "بايدن" يستعد لإعلان نائبته في انتخابات الرئاسة تعهّد باختيار امرأة للمنصب.. "بايدن" يستعد لإعلان نائبته في انتخابات الرئاسة
بين المرشحات اثنتان من أصول أفريقية

تعهّد باختيار امرأة للمنصب..

مع دخول الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية مرحلتها الأخيرة، يستعد المرشح الديموقراطي جو بادين للكشف عن الشخصية، التي اختارها لتكون نائبًا له في حال فوزه، ويرجح أن تكون امرأة سوداء.

وقبل نحو مئة يوم من موعد الاستحقاق، الذي سيتنافس فيه مع الرئيس الأميركي دونالد ، يواجه نائب الرئيس الأميركي السابق مهمة صعبة في اختيار الشخصية التي ستتولى منصب نائب الرئيس في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ويتوقع أن يكشف "بايدن" في مطلع أغسطس (آب) المقبل اسم هذه الشخصية، قبل أسابيع من المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي، الذي سيعقد في قسمه الأكبر هذا العام عبر الفيديو.

وقد يصبح بايدن البالغ 77 عامًا، الرئيس الأكبر سنًا للولايات المتحدة، وهو أعلن أنه لن يسعى للترشح لولاية ثانية إن لم يسمح بذلك وضعه الذهني والجسدي، ما عزز التكهّنات بأن الشخصية التي سيرشّحها لمنصب نائب الرئيس ستكون المرشّح الأبرز للرئاسة في العام 2024.

وسبق أن تعهّد علنًا اختيار امرأة للمنصب، وبعد الاحتجاجات التي جرت مؤخرًا ضد اللامساواة العرقية على خلفية مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، طالبه ديموقراطيون باختيار مرشّحة متحدّرة من أصول إفريقية.

ومن بين المرشحات، قد يختار "بايدن" السناتورة كامالا هاريس، أو المستشارة السابقة للأمن القومي سوزان رايس (كلتاهما 55 عامًا)، لاستمالة شريحة الناخبين السود، الذين ساهموا بشكل أساسي في فوزه في الانتخابات التمهيدية، ولتلبية دعوات قيادات الحزب.

إلا أنه قد يختار السناتورة إليزابيث وارن في محاولة لتنشيط الجناح التقدمي في الحزب، علمًا أنها تبلغ 71 عامًا وبالكاد تعتبر ممثلة للجيل الجديد.

ومن الشخصيات المطروحة تامي داكوورث (52 عامًا) المتحدّرة من أصول آسيوية، وهي محاربة سابقة في الجيش الأميركي أصبحت سناتورة عن إيلينوي، ما من شأنه أن يستميل الجمهوريين المعارضين أو المستقلين الباحثين عن بديل معتدل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب"

رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب"

رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب"

رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب"

"ترامب" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصار "هانا"

"ترامب" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصار "هانا"

"ترامب" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصار "هانا"

"ترامب" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصار "هانا"

شبكة عيون الإخبارية