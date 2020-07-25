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"أمانة الطائف" تنشر فرقها وآلياتها لإزالة مخلفات الأمطار

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بعد أن شهدت المحافظة أمطارًا غزيرة لليوم الثاني

نشرت أمانة الطائف فرقها للمتابعة إثر الأمطار التي هطلت لليوم الثاني على التوالي على محافظة الطائف، شملت عدداً من الأحياء والقرى.

وباشرت فرق وآليات أمانة الطائف أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار التي هطلت على أنحاء متفرقة من المحافظة، وشملت مختلف أحيائها.

وأعلنت الأمانة استعدادها منذ وقت مبكر لموسم الأمطار بعدد من الفرق والآليات لتلافي ما قد يحدث من أضرار في مختلف المواقع.

وحركت الأمانة فرقها الميدانية، خاصة في الأماكن التي شهدت كثافة عالية في هطول الأمطار، حيث تم تشكيل عدد من الفرق والعمال والمعدات، ودعمها بعدد من الآليات وصهاريج الشفط مختلفة الأحجام، وُزعت في الأماكن التي شهدت تجمعات، والتي شهدت كثافة عالية في هطول الأمطار، وخصصت لها أكثر من (200) عامل و(55) آلية مختلفة الأحجام.

وشهدت شوارع المحافظة وحدائقها ازدحامًا شديدًا من الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء التي تزينت بها "مصيف العرب" لليوم الثاني على التوالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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