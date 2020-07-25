بعد 4 أسابيع.. تعليم الرياض تختتم برامج التدريب الصيفي 2020

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"الرفاعي" لـ"سبق": قدمت 145 برنامجًا لشاغلي الوظائف التعليمية

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، برامج التدريب الصيفي للعام 2020م "عن بعد"، ضمن برامج التدريب الصيفي لوزارة التعليم للعام الجاري، بنسختها الثالثة.

كما احتفت إدارة التدريب التربوي بمدربيها الـ 54 الذين دربوا خلال فترة التدريب الصيفي.

وقال مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث "بنين"، خالد بن عبدالله الرفاعي لـ"سبق"، إنه جرى تقديم 145 برنامجًا تدريبيًا لشاغلي الوظائف التعليمية خلال أربعة أسابيع بلغت 355 يومًا تدريبيًا.

وأضاف: بلغ عدد المسجلين ١٢.٧٩٨ ألف معلم بنسبة حضور تجاوزت 88 في المائة و١٠٩.٧٦٠ ألف ساعة تدريبية.

وأشار إلى أن هذا العام تميز بطرح مجالات جديدة عبر برامج تهتم وتلامس احتياج الميدان، حيث طرحت حقائب تدريبية في المسرح وفي التربية البدنية وغيرها من البرامج المتنوعة.

ولفت إلى أنه تم في اليوم الأخير وبداية البرامج جميعها بالتهنئة بسلامة الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - بعد العارض الصحي الذي ألم به، مع صور معبرة لجلالته.

واحتفت إدارة التدريب التربوي والابتعاث، بمدربي برامج الرياض الصيفية الذين بلغ عددهم 54 مدربًا "افتراضيًا"، حيث التقى مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالرياض، خالد الرفاعي، ومساعده سامي الحمود، بالمدربين، الخميس الماضي "افتراضيًا"، ونقلت لهم تحيات المدير العام للتعليم بالرياض ومساعده للشؤون التعليمية، إضافة للإشادة بأداء المدربين.

واشتملت اللجنة التنفيذية، بإشراف المدير العام حمد الوهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية، عبدالله الغنام: خالد الرفاعي، سامي الحمود، أحمد البخيت، ياسر الجليهم، ومنى بن عون.

وكانت وزارة التعليم، اختتمت مشروع برامج التطوير المهني التعليمي والتدريب الصيفي 2020 "عن بُعد" في مرحلته الثالثة لكل شاغلي/ات الوظائف التعليمية، حيث بلغت البرامج التدريبية ٣٧٠٤ برامج.

وبلغ عدد المسجلين ٤٢٩.٧٦٩، فيما كانت أكثر المجالات التي تم الالتحاق بها: المناهج وطرق التدريس، القيادة، والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم.

وانطلقت فكرة مشروع برامج التدريب الصيفي والتطوير المهني التعليمي الصيفية مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية.

وحرصت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، على تنفيذ مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1441هـ/2020م المرحلة الثالثة "عن بُعد" الذي شمل جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وبشراكة مع مجموعة من الجامعات السعودية، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية من خلال إتاحة الفرص المستمرة للتطوير المهني التعليمي، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي في مثل هذه الأوقات.