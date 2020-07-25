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"المرور": 62 نقطة أمنية لمنع التسلل إلى المشاعر المقدسة

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"المرور": 62 نقطة أمنية لمنع التسلل إلى المشاعر المقدسة "المرور": 62 نقطة أمنية لمنع التسلل إلى المشاعر المقدسة
توجد بمحيط المشاعر الثلاثة وتمنع الأشخاص أو المركبات غير المصرح لها

كشف قائد نقاط المنع والتحكم بشؤون المرور العقيد طارق الربيعان، عن وجود 62 نقطة أمنية تختص بمنع غير المُصرح لهم بدخول المشاعر المقدسة.

وقال "الربيعان": إن مهام تلك النقاط التي توجد بمحيط المشاعر الثلاثة منى ومزدلفة وعرفات، هو منع الأشخاص والمركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر.


ونوه إلى أنه جرى تهيئة تلك النقاط منذ يوم الـ20 من شهر ذي القعدة الماضي، مبيناً أن هناك التزاماً كاملاً من أفراد النقاط بالبروتوكولات الوقائية الصحية الخاصة بجائحة "كورونا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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