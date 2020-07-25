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"الشايع" يحتفل بزواجه في نجران

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احتفل المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، أحمد عبدالعزيز الشايع، بزواجه، أمس الجمعة، في إحدى قاعات مدينة نجران، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

وتتقدم صحيفة "سبق" بخالص التهاني والتبريكات لأحمد الشايع، بمناسبة زواجه، متمنيةً له دوام السعادة والفرح والسرور.

من جانبه، عبر "الشايع"، عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لجميع من حضر وشارك من الأقارب والزملاء والأصدقاء، مثمنًا لهم حضورهم .

وأوضح أن ظروف الإجراءات الاحترازية لمرض كورونا، حالت دون مشاركة العديد من الأقارب والزملاء والأصدقاء من الحضور والمشاركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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