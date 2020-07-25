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"تعليم الطائف"يعتمد خطة توزيع المقررات الدراسية على مكاتبه الداخلية والخارجية

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لضمان وصولها قبل بدء العام الجديد

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، الخطة الزمنية لترحيل المقررات الدراسية وتسليمها لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية للبنين والبنات بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً، وذلك ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد. وتهدف الخطة إلى اكتمال وصول وتوزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس حسب مكاتب التعليم قبل بدء العام الدراسي، بما يضمن بداية جادة ومتميزة.

وبحسب الخطة الزمنية؛ ستبدأ الإدارة في ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية "رنية، الخرمة، الموية، تربة، حداد، ميسان، جنوب شرق" اعتباراً من التاسع عشر من هذا الشهر ولمدة أسبوع وذلك بالتنسيق بين إدارة المستودعات ومكاتب التعليم، فيما ستبدأ عملية الترحيل إلى مكاتب التعليم الداخلية "الشرق، الغرب، الجنوب، الحوية، الشمال" اعتباراً من السادس والعشرين ولمدة أسبوعين وستكون عملية الاستلام من المستودعات المركزية للإدارة مباشرة.

وأكد المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي، حرص إدارته على الاستعداد الأمثل والمبكر للعام الدراسي الجديد وفق الخطة التي رسمتها الإدارة منذ وقت مبكر بهدف إعلان الجاهزية التامة لبدء عام دراسي جديد برغم الظروف التي واكبت جائحة المستجد.

ولفت إلى سعي الإدارة إلى الانتهاء من عملية ترحيل المقررات وتوزيعها للمدارس حسب الخطة الزمنية؛ لضمان وصولها قبل بدء العام الدراسي، ولتكون بين متناول أيدي الطلاب والطالبات منذ البداية.

وأكد أهمية تنسيق الجهود بين الإدارات ومكاتب التعليم وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستعداد، مثمناً جهود إدارة المستودعات ولجنة المقررات الدراسية وجميع الإدارات ذات العلاقة على الجهود المتميزة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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