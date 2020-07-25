البرلمان الصومالي يطيح برئيس الحكومة بسبب إخفاقاته الأمنية

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170 نائباً صوّتوا على سحب الثقة مقابل اعتراض 8

ذكر رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، اليوم السبت، أن المجلس أطاح برئيس الوزراء حسن علي خيري، بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته، وسط انتقادات لجهوده فيما يتعلق بإحكام الأمن في البلاد.

وأضاف "عبدالرحمن" أن 170 نائباً أيّدوا سحب الثقة من الحكومة، بينما اعترض ثمانية نواب، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن رئيس الوزراء أخفق في تأسيس قوات أمن وطنية لإحكام أمن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

من جهته، أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية، أنه قبِل قرار النواب بسحب الثقة من حكومة "خيري"؛ حفاظاً على وحدة المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أنه سيعين قريباً رئيساً جديداً للوزراء.

وجاء التصويت بعد خلاف على توقيت إجراء انتخابات عامة، وأجرى "خيري" والرئيس ورؤساء الحكومات المحلية محادثات قبل أيام لمحاولة الاتفاق على ما إذا كان ينبغي المضي قدما في إجراء الانتخابات في فبراير 2021.