أخبار عاجلة

بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات -
أول حالة مؤكدة لحيوان.. بريطانيا تكشف عن إصابة قطة بـ"كورونا" -
شاهد.. عودة خجولة للأندية النسائية بعد تعليقها 3 شهور وسط إجراءات احترازية -
جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة" -
"هدف" يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف" -
الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " -
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام -
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة -
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب" -
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البرلمان الصومالي يطيح برئيس بسبب إخفاقاته الأمنية

Print
البرلمان الصومالي يطيح برئيس الحكومة بسبب إخفاقاته الأمنية البرلمان الصومالي يطيح برئيس بسبب إخفاقاته الأمنية
170 نائباً صوّتوا على سحب الثقة مقابل اعتراض 8

البرلمان الصومالي يطيح برئيس الحكومة بسبب إخفاقاته الأمنية

ذكر رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، اليوم السبت، أن المجلس أطاح برئيس الوزراء حسن علي خيري، بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته، وسط انتقادات لجهوده فيما يتعلق بإحكام الأمن في البلاد.

وأضاف "عبدالرحمن" أن 170 نائباً أيّدوا سحب الثقة من ، بينما اعترض ثمانية نواب، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن رئيس الوزراء أخفق في تأسيس قوات أمن وطنية لإحكام أمن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

من جهته، أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية، أنه قبِل قرار النواب بسحب الثقة من حكومة "خيري"؛ حفاظاً على وحدة المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أنه سيعين قريباً رئيساً جديداً للوزراء.

وجاء التصويت بعد خلاف على توقيت إجراء انتخابات عامة، وأجرى "خيري" والرئيس ورؤساء الحكومات المحلية محادثات قبل أيام لمحاولة الاتفاق على ما إذا كان ينبغي المضي قدما في إجراء الانتخابات في فبراير 2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا يصيب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية

كورونا يصيب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية

إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

خلاف بين نقابة المعلمين والحكومة الأردنية

خلاف بين نقابة المعلمين والحكومة الأردنية

نشرة الظهيرة من اليوم السابع.. 4200 سلعة بخصم في مبادرة من الحكومة

نشرة الظهيرة من اليوم السابع.. 4200 سلعة بخصم في مبادرة من الحكومة

شبكة عيون الإخبارية