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بلدية "عمرة مكة" تضبط شاحنة محمّلة بـ"الدجاج الفاسد"

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أتلفت 1600 كجم.. بسبب مخالفة اشتراطات النقل والتخزين

بلدية

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، شاحنة نقل "دينا" محملة بأكياس تحوي الدجاج الفاسد غير الصالح للاستهلاك الآدمي، حيث كانت الأكياس مُعدة ومُجهزة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي قدح: الفرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط الشاحنة المخالفة لاشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، وأتلفت 1600 كيلوجرام من الدجاج الفاسد.

وأشار إلى حجز الشاحنة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.

وأكّد أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية.

وأشار إلى أن البلدية لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات، حفاظاً على صحة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية لهم.

بلدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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