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تعرّف على نسب فئات المجتمع في حالات كورونا الجديدة

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تعرّف على نسب فئات المجتمع في حالات كورونا الجديدة تعرّف على نسب فئات المجتمع في حالات كورونا الجديدة

تعرّف على نسب فئات المجتمع في حالات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (2051) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (217782) حالة.

وأبانت أنه تم تسجيل (2201) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (264973) حالة، من بينها (44488) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2120) حالة حرجة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (2201) حالات، منها 85 % بالغون، و61% ذكور، 39 % إناث، و10% أطفال، 5% كبار السن . فيما بلغ عدد الوفيات (2703) حالات، بإضافة (31) حالة وفاة جديدة.

لافتةً أنه تم إجراء (52812) فحصًا مخبريًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوصات (2999740) فحصًا، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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