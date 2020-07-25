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مركز الملك عبدالعزيز الثقافي يصدر العدد "4" من "إثرائيات"

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مركز الملك عبدالعزيز الثقافي يصدر العدد "4" من "إثرائيات" مركز الملك عبدالعزيز الثقافي يصدر العدد "4" من "إثرائيات"
المجلة ترصد المشهد السعودي قصصه وحكاياته وتفاصيله

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي يصدر العدد

صدر عن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" العدد الرابع من مجلة "إثرائيات" التي ترصد المشهد الثقافي السعودي قصصه وحكاياته وتفاصيله الثقافية والمعرفية.

وتصدّر العدد موضوع فن الخط العربي وجمالياته وفلسفته وجوهره رسماً ووسماً، ومناقشة عن الفرح كمكوّن إنساني يجد محيطه وخصائصه بين تناقضات التفاعلات الشعورية المختلفة، وإطلالة على الأزياء نافذة تطل على عالم من الخامات والألوان تتناول دوراً جوهرياً لتصاميم الأزياء في صناعة الفرح، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات الثقافية والتأملات الفنية والجداريات .

يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي يُقدم الكثير من البرامج الثقافية والإبداعية طوال العام بهدف الارتقاء بنمط الحياة وخلق مساحة فريدة لرعاية الإبداع ونشر المعرفة وتعزيز التواصل الثقافي والحضاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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