الرياض: 20 حالة وفاة بكورونا ترفع حصيلة الضحايا إلى 749‎

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118 إصابة بالمنطقة ترفع الإجمالي المسجل في المملكة لـ 264.973

سجلت منطقة الرياض، اليوم، انخفاضاً ملحوظاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 118 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 264.973 حالة.

وتوزعت الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض؛ حيث شهدت ضرماء تسجيل 21 حالة، ثم 18 حالة في ليلى، أما الخرج فقد تم رصد 17 حالة، بعدها 15 حالة في وادي الدواسر والدوادمي، ثم 14 في الدلم؛ فيما سجلت الدرعية 13 حالة، أما مرات المجمعة وحوطة بني تميم فقد سجلت 12 حالة، ثم 9 حالات في الزلفي، وفي عفيف ورماح تم رصد 6 حالات، أما في الحريق والرين والسليل فقد تم رصد 5 حالات، و3 حالات جديدة في حريملاء، وحالتين في شقراء، وفي المزاحمية والقويعية تم رصد حالة واحدة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45380 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 20 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 749 حالة وفاة.