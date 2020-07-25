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الرياض.. كشف 10 مواقع اتخذتها تشكيلات عصابية مقارّ لتجميع مسروقاتها بأحياء متفرقة

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الرياض.. كشف 10 مواقع اتخذتها تشكيلات عصابية مقارّ لتجميع مسروقاتها بأحياء متفرقة الرياض.. كشف 10 مواقع اتخذتها تشكيلات عصابية مقارّ لتجميع مسروقاتها بأحياء متفرقة
شرطة المنطقة: عثر بداخلها على أطنانٍ وكميات من المعادن والقواطع الكهربائية والنحاسية

الرياض.. كشف 10 مواقع اتخذتها تشكيلات عصابية مقارّ لتجميع مسروقاتها بأحياء متفرقة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية كشفت عن (10) مواقع مخالفة بأحياء متفرقة في مدينة الرياض اتخذها أفراد من التشكيلات العصابية الذين سبق الإعلان عن الإطاحة بهم أخيراً لارتكابهم جرائم سرقة المعادن والمعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من غرف الكهرباء والمباني تحت الإنشاء، حيث يتم تجميع المسروقات بها لتصريفها وبيعها بطرقٍ غير نظامية، وعثر بداخلها على أطنانٍ وكميات كبيرة من المعادن والقواطع الكهربائية والنحاسية (سكراب) مجهولة المصدر، يديرها (25) مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، واثنان من المواطنين.

وبيّن مساعد المتحدث، أن الوصول إلى هذه المواقع جاء بعد دراسة وتحليل الأنماط والأساليب الإجرامية المتبعة على مدى الأربعة أشهر الماضية، فقد بلغ إجمالي من تم القبض عليهم خلال تلك الفترة (56) متهماً، من جنسيات متعددة، ثبت تورطهم في ارتكاب (276) حادثة منفصلة، قاربت قيمة مسروقاتها (5,240,000) مليون ريال، وتستكمل الأجهزة الأمنية الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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