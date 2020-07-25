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موريتانيا: 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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موريتانيا: 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد موريتانيا: 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6116

موريتانيا: 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت موريتانيا 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 6116 حالة مؤكدة.

وأشار مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم، إلى أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 448 تحليلًا مخبريًّا، لافتًا الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 4206 متعافين إثر تسجيل 120 حالة شفاء.


وأفاد بأنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقرّ عدد المتوفين عند 156 شخصًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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