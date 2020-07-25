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أجواء السبت في المدينة المنوّرة.. رياح وأتربة والأمطار حاضرة

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أجواء السبت في المدينة المنوّرة.. رياح وأتربة والأمطار حاضرة أجواء السبت في المدينة المنوّرة.. رياح وأتربة والأمطار حاضرة
تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أجواء السبت في المدينة المنوّرة.. رياح وأتربة والأمطار حاضرة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمنت أتربة مثارة وأمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.

وفي وقت سابق، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً بشأن حالة الطقس على محافظتَي بدر وينبع لهذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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