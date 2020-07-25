"أمانة المدينة" تنفذ 2203 جولات رقابية على المنشآت التجارية وتخالف 663 منشأة

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ضمن جهودها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية

نفذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، جولات رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 2203 جولات على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية، أصدرت خلالها 663 إشعارًا ومخالفة؛ بينها 26 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وأغلقت 84 منشأة مخالفة.

وسحبت الفرق الميدانية 314 عينة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي. كما قامت فرق النظافة والإصحاح البيئي بتنفيذ 434 جولة تم خلالها تعقيم وتطهير 38 موقعًا و8303 آليات ومعدات، باستخدام 7100 لتر من المطهرات والمعقمات.

وأزالت فرق النظافة 11149 طنًّا من المخلفات المنزلية، ورفعت 38864 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية، من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.