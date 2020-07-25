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إزالة الرؤوس السوداء

إزالة الرؤوس السوداء هي واحدة من أكثر أشكال حب الشباب شيوعًا على الرغم من أن الأشخاص الذين لديهم بشرة دهنية هم أكثر عرضة للرؤوس السوداء ، يمكن لأي شخص الحصول عليها تتشكل عندما تصبح المسام مسدودة بمزيج من خلايا الجلد الميتة والزيت الزائد من الغدد الدهنية على البيضاء التي تخلق مسامًا مغلقة ، فإن الرؤوس السوداء لها أسطح مفتوحة هذا يخلق أكسدة داكنة اللون.

إزالة الرؤوس السوداء

قد يكون من المغري محاولة الضغط على السدادة السوداء أو دفعها للخارج وهذا يعتبر من أسها الطرق من وجه نظر بعض الاشخاص ولكن هذه الطرق تعتبر خاطئة وتؤثر علي الوجه بطريقة سلبية، ولكن هذا يمكن أن يسبب ندبات غير ضرورية وتلفًا آخر لبشرتك.

إزالة الرؤوس السوداء بحمض الساليسيليك

بدلاً من البنزويل بيروكسايد، ابحث عن منتجات OTC التي تحتوي على حمض الساليسيليك حمض الساليسيليك هو العنصر المفضل للرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء لأنه يكسر المواد التي تسد المسام الزيت الزائد وخلايا الجلد الميتة باختيار منظف يومي بحمض الساليسيليك، يمكنك إزالة هذه العناصر بالإضافة إلى الأوساخ والزيوت والماكياج اليومي.

على الرغم من أنك لا تزال بحاجة إلى غسل وجهك مرتين يوميًا ، حاول استخدام منظف يحتوي على حمض الساليسيليك مرة واحدة فقط في اليوم للبدء يمكنك التفكير في استخدامه ليلاً فقط ، ثم استخدام منظفك المعتاد في الصباح عندما تعتاد بشرتك على المنتج.

يمكنك اختيار استخدامه في الصباح والليل كثير من الناس حساسون لحمض الساليسيليك وقد لا تتمكن من استخدامه أكثر من مرة كل بضعة أيام إذا واصلت التفاعل معها ، فتوقف عن الاستخدام.

إزالة الرؤوس السوداء بتقشير ألفا هيدروكسي

في الماضي ربما سمعت أن التقشير ينتج عنه تأثير سلبي على حب الشباب يمكن أن ينطبق ذلك على حب الشباب الالتهابي، حيث يمكن أن تسبب العملية المزيد من الاحمرار والتهيج

بالنسبة للرؤوس السوداء يمكن أن يساعد التقشير المنتظم في إزالة الكميات الزائدة من خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تؤدي إلى انسداد المسام قد تؤدي العملية أيضًا إلى إزالة الرؤوس السوداء الموجودة برفق.

كلاهما يعمل عن طريق إزالة الطبقة العليا من بشرتك من الناحية النظرية ، يمكن أن يحسن هذا من ظهور التجاعيد والبقع العمرية، كل ذلك أثناء تنظيف المسام وجعل بشرتك أكثر نعومة ستجد أن أحماض بيتا هيدروكسي متاحة على نطاق أوسع في السوق، وفي بعض الحالات، تكون بأسعار معقولة أيضًا.

إزالة الحبوب السوداء بالتقاط فرشاة الجلد

يمكن أن توفر فرشاة الجلد فوائد تقشير مماثلة مثل أحماض ألفا هيدروكسي إزالة خلايا الجلد الميتة الزائدة المفتاح مع ذلك، هو استخدامه مرة واحدة فقط في الأسبوع حتى لا تسبب تهيجًا ستحتاج أيضًا إلى استخدام فرشاة بشرتك في أيام متناوبة من مقشرات.

إزالة الرؤوس السوداء برتينوئيدات الموضعية

قد تكون الرتينوئيدات مفيدة في الحالات العنيدة لحب الشباب من خلال المساعدة على فصل المسام يمكن لهذه العملية أيضًا أن تجعل منتجات أكثر فاعلية. لأنها ستكون أكثر قدرة على دخول الجريب

غالبًا ما تعتبر أقنعة الطين ضرورية للبشرة الدهنية تعمل عن طريق استعادة الأوساخ والزيوت والعناصر الأخرى العميقة من مسامك فيما يتعلق بالرؤوس السوداء، يمكن لأقنعة الطين أن تخفف وتزيل المسام المسدودة.

بغض النظر عن القناع الذي تختاره، يمكنك استخدامه مرة واحدة في الأسبوع بالإضافة إلى علاج التقشير مرة أو مرتين أسبوعيً.

بقناع الفحم إزالة الرؤوس السوداء

مثل أقنعة الطين، تعمل أقنعة الفحم عميقًا في الجلد لاستخلاص الزيت وخلايا الجلد الميتة والشوائب الأخرى يعتقد أن فحم المكونات يأخذ هذه الفوائد لأعلى درجة أخرى.

يستخدم التقشير الكيميائي تقليديًا لفوائد مكافحة الشيخوخة، مثل تقليل بقع العمر والخطوط الدقيقة غالبًا ما يحتوي التقشير على أحماض ألفا هيدروكسي، ويعمل عن طريق إزالة الطبقة العليا من الجلد.

نظريًا، يجب أن تكون قادرًا على الكشف عن بشرة أكثر نعومة وانتعاشًا بعد المرور بهذه العملية على الرغم من أنها لا تعتبر علاجًا أوليًا للرؤوس السوداء، إلا أن التقشير الكيميائي يمكنه إزالة خلايا الجلد الميتة وتقليص المسام قد تكون طريقة العلاج هذه مفيدة بشكل خاص إذا كنت تبحث عن فوائد مضادة للشيخوخة أيضًا.

إزالة الرؤوس السوداء بمزيل المكياج

في نهاية يوم طويل آخر شيء قد ترغب في القيام به هو خلع مكياجك إن النوم باستخدام مكياجك يتطلب المزيد من الرؤوس السوداء إذا تركت بين عشية وضحاها يمكن أن يسد المكياج غير المسام بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي ترك مكياج العيون طوال الليل إلى تهيج العين أو التهاباته يمكن أيضًا استخدام مزيلات المكياج قبل غسل وجهك للحصول على قوة تنظيف إضافية.

تجنب استعمال المستخرج المنزلي

أنت تعرف بالفعل أن التقاط أي شكل من أشكال حب الشباب وخدشه وظهوره يعد أمرًا محظورًا ومع ذلك قد يكون من المغري تحديد شكل من أشكال الاستخراج للتخلص من الرؤوس السوداء المزعجة في السنوات الأخيرة كان هناك ارتفاع في الأقنعة وشرائط المسام وأدوات الاستخراج التي تعد بالمسام النظيفة.

وهذه الطريقة تسبب العديد من المشاكل للبشرة ومنها إصابة البشرة ببعض الحفر وعلامات مسببة نتيجة استخدام الاستخراج اليدوي

على الرغم من أن شرائط وأقنعة المسام قد تساعد في إزالة النفايات من مسامك إلا أنها يمكن أن تزيل العناصر التي تساعد بشرتك بالفعل وهذا يشمل الزيوت الطبيعية وبصيلات الشعر يمكن أن تؤدي إزالة كل هذه العناصر إلى جفاف بشرتك وتهيجها عندما يحدث تهيج ، قد تدخل الغدد الدهنية في وضع البقاء على قيد الحياة وتنتج المزيد من الزيت مما يؤدي إلى المزيد من الرؤوس السوداء.

تشمل طرق الاستخراج الأخرى أدوات معدنية أو بلاستيكية احترافية يزعم أن هذه تعمل عن طريق إخفاء الرؤوس السوداء المسدودة دون خدش بشرتك الكلمة الرئيسية هنا يتم استخدام هذه الأدوات في بعض الأحيان من قبل أطباء الجلد الذين تلقوا سنوات من التدريب عند وضعها في أيدي مبتدئين يمكن أن تتحول أدوات الاستخراج إلى مصدر للخدوش والجروح وحتى الندوب

عندما يتعلق الأمر بعلاجات حب الشباب الموضعية فمن المرجح أن تجد أن العديد من المنتجات تحتوي على البنزويل بيروكسيد المشكلة هي أن البنزويل بيروكسيد لا يعمل مع جميع أنواع حب الشباب يعمل البنزويل بيروكسيد عن طريق تقليل التورم وهو علامة رئيسية لحب الشباب الالتهابي وهذا يشمل الكيسات والبثرات يمكنه أيضًا التخلص من البكتيريا الكامنة في البثرة

ومع ذلك، لا تعتبر الرؤوس السوداء التهابية، ولا تسببها البكتيريا، لذلك فإن المنتجات التي تحتوي على بيروكسيد البنزويل لن تحقق فائدة كبيرة

إخفاء الرؤوس السوداء بالإستعانة بالطبيب

إذا كنت لا تزال ترى الرؤوس السوداء الجديدة والموجودة مسبقًا بعد هذا الوقت وإذا نتج عنها أنها تولد بكثرة، فقد تحتاج إلى تحديد موعد مع طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك يمكنهم استخدام أدوات احترافية لاستخراج الرؤوس السوداء.