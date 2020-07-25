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تعطير المناطق الحساسة

تعطير المناطق الحساسة من علامات الجمال للمرأة وتحدث رائحة المهبل غير عادية من وقت لآخر حتى عندما تعتني بجسمك ومهبلك قد تشعر بروائح غير مألوفة أفضل وصف تعطير المناطق الحساسة طبيعياً هو "المسك" أو "اللحمي" قد تسبب الدورة الشهرية رائحة "معدنية" قليلاً لبضعة أيام الجماع قد يغير الرائحة مؤقتا.

المهبل ينظف نفسه بشكل طبيعي إذا تركت المهبل إلى أجهزته الخاصة ، فمن الطبيعي أن تحافظ على درجة حموضة صحية وتبقي البكتيريا غير الصحية في مكانها ولكن إذا لاحظت اختلافًا صارخًا في الرائحة فقد تواجه علامة على وجود مشكلة محتملة الروائح القوية والحكة والتهيج والتفريغ غير المعتاد كلها علامات على أنه قد يكون لديك شيء آخر غير الرائحة المهبلية غير المعتادة.

من الطبيعي أن يكون للأعضاء التناسلية رائحة خفيفة يمكن أن تطلق عليها رائحة عادة لا يلاحظها أشخاص من حولك لذلك ليس هناك حاجة للتأكيد عليها الوقت الوحيد للقلق هو إذا لاحظت تغيرًا كبيرًا مثل رائحة سمكية أقوى بكثير من المعتاد أو تغير في لون أو نسيج الإفرازات الخارجة من المهبل أو القضيب إذا حدث ذلك فقد حان الوقت لزيارة طبيب.

تعطير المناطق الحساسة

أفضل طريقة للحفاظ على رائحة الأجزاء الخاصة بك على ما يرام هي الاستحمام المنتظم وغسل الجزء الخارجي من الفرج أو القضيب بالماء الدافئ وقليل من الصابون وارتداء ملابس داخلية نظيفة وجافة بخلاف ذلك ليست هناك حاجة لاستخدام الدوش أو الغسالات الخاصة في الواقع يمكن أن يؤدي غسل الجزء الداخلي من المهبل بهذه المنتجات إلى مشاكل مثل التهيج أو العدوى.

وضع الفاكهة على القضيب أو الفرج يمكن أن يجعل الأشياء غير مريحة للغاية لأن عصائر الفاكهة تحتوي على الأحماض والسكريات التي قد تهيج الأعضاء التناسلية وتؤدي إلى أشياء مثل عدوى الخميرة احفظ الفاكهة لوجبة خفيفة لذيذة وصحية.

قد يكون من المحرج أن تتحدث بعض النساء عن رائحة مهبلهن ولكن من الطبيعي أن يكون هناك رائحة خفيفة في معظم الأحيان ليس خطأ المهبل إنها ببساطة نتيجة عيش حياة كاملة ومزدحمة والتي يمكن أن تنطوي على التدريبات والجنس والاستحمام المتخطي والدورات والمثانة المتسربة.

من ممارسة النظافة الجيدة إلى استخدام مزيل العرق للبشرة الحساسة إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في الروائح المزعجة التي تنشأ من وقت لآخر.

نصائح للحد من رائحة المهبل

امسح من الأمام للخلف: لمنع انتشار البكتيريا من بطنك إلى المهبل تأكد من المسح من الأمام إلى الخلف بعد حركة الأمعاء سيساعد ذلك على إبقاء المهبل خاليًا من البكتيريا التي يمكن أن تسبب الروائح وعدوى الجهاز البولي المحتملة ضع في اعتبارك استخدام مناديل مزيل العرق التي توفر حماية دائمة للرائحة بعد حركة الأمعاء أو أثناء الدورة الشهرية.

لا تغسل: للحفاظ على صحتك المهبلية أوقف جنون الغسول لأنه يعطل توازن درجة الحموضة في المهبل ويزيد من خطر العدوى المزمنة مثل التهاب المهبل الجرثومي يمكن أن يؤدي الغسل أيضًا إلى دفع البكتيريا إلى أعضائك التناسلية مثل الرحم وقناتي فالوب ويسبب التهابات الحوض وتندب المهبل هو عضو ذاتي التنظيف لا تعبث به بمحاولة طرده.

استخدم المنتجات الخارجية فقط: إذا كنتِ تريدين استخدام منتج في الأسفل للتحكم في الرائحة استخدمي شيئًا مخصصًا للاستخدام الخارجي فقط خارج المهبل لا تدخل أي منتجات داخل المهبل على سبيل المثال جربي مزيل عرق آمن ضد البشرة مضاد للحساسية يمكن فركه على غطاء البظر الشفرين الكبيرين واستمر في العودة إلى العجان المسافة بين فتحة المستقيم والمهبل لكن لا تضعي المنتج داخليًا على المهبل أو حول مجرى البول.

جف تمامًا بعد الخروج من الحمام

تجنب ارتداء البوليستر

ارتدي ملابس داخلية قطنية للتنفس

قم بتغيير ملابسك الداخلية بعد التمرين

طرق تعطير المناطق الحساسة طبيعياً

في بعض الأحيان قد تحتاج إلى القليل من المساعدة في تعطير المناطق الحساسة قد تساعدك الأساليب التالية بشكل طبيعي على التخلص من الروائح المهبلية غير المعتادة:

1. ممارسة النظافة الجيدة

حمم المنطقة بين ساقيكم منشفة خفيفة تساعد على غسل الجلد الميت والعرق والأوساخ يمكنك استخدام صابون لطيف من الخارج‘ داخل الشفرين تكون تعطير المناطق الحساسة أكثر حساسية والصابون غالبًا ما يحترق ويهيج غالبًا ما يكون ترك الماء على المنطقة كافيا للحفاظ على نظافة الشفرين حول المهبل.

لا يحتاج المهبل نفسه إلى التنظيف تجنب اللوفات لأنها قد تسبب دموعًا صغيرة وتعريض المنطقة لعدوى محتملة لا تستخدم الصابون المعطر أو غسول الجسم قد تزعج الروائح والمواد الكيميائية درجة حموضة المهبل الطبيعية قد يكون صابون البار أكثر نعومة من غسول الجسم لكن الماء الدافئ يكفي.

2. استخدم فقط منتجات إزالة الروائح الخارجية

إذا كنت ترغب في استخدام أي بخاخات أو عطور فاستخدمها فقط من خارج الشفرين وليس بالقرب من المهبل لا تدخلهم يمكن أن يزعجوا الكيمياء الطبيعية الخاصة بك ويؤدي إلى مشاكل أكبر.

3. تغيير ملابسك الداخلية

إذا كنتِ ترتدين ملابس داخلية من الساتان أو الحرير أو البوليستر فقم بالتبديل إلى 100٪ من القطن لأن القطن قابل للتنفس ويقوم بعمل ممتاز للتخلص من العرق والسوائل من جسمك الرطوبة الزائدة يمكن أن تخل بمستويات البكتيريا الطبيعية وتؤدي إلى الالتهابات.

4. النظر في منتج درجة الحموضة

قد تكون المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية مفيدة لاستعادة درجة حموضة المهبل الطبيعية إذا جربت واحدة وظلت الرائحة أو ازدادت سوءًا فحدد موعدًا مع طبيبك قد تحتاج إلى استخدام منتج مختلف أو قد تحتاج إلى زيارة طبيبك للحصول على عدوى قابلة للعلاج.

5. الزيوت العطرية

لا يحتوي علاج الزيت العطري إلا على القليل من الأبحاث الطبية لدعمه تحتوي بعض الزيوت العطرية على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للفطريات قد تساعد في تقليل البكتيريا والقضاء عليها لكن لا تضع الزيوت العطرية على الجلد أبدًا دون تمييعها أولاً في زيت ناقل حتى الزيوت العطرية المخففة يمكن أن تكون مهيجة للمنطقة المهبلية.

قد تجد كريمات التي تحتوي على الزيوت الأساسية فيها ولكن استخدمها فقط إذا كانت هناك توصية للاستخدام في المنطقة التناسلية.

6. نقع في الخل

يمكن للحمامات الساخنة المتكررة والاستحمام الساخن أن يزعج درجة الحموضة الطبيعية الخاصة بك ولكن قد يكون نوع واحد من الحمام مفيدًا اسكب كوبًا أو اثنين من خل التفاح.

تعطير المناطق الحساسة بالعلاج الطبي

يمكن أن تساعد العلاجات التي تستلزم وصفة طبية في القضاء على الأسباب الأساسية التي تساهم في الرائحة إذا لم ينجح منزلك أو علاجات فقد يكون الوقت قد حان للتحدث مع طبيبك حول خيارات العلاج على وتري طبيبك إذا كانت الرائحة المهبلية أقوى من المعتاد ويبدو أنها تزداد قوة فقد تحتاج إلى موعد.

قد تكون هذه الروائح علامات على مشكلة لم تتحسن قد تحتاج إلى طبيبك لوصف الدواء أو العلاج بوصفة طبية لا تريد تأجيل العلاج يمكن أن تؤثر العدوى غير المعالجة على قدرتك على الحمل في وقت لاحق من الحياة.

بعض الإفرازات المهبلية طبيعية إذا لاحظت زيادة في الإفرازات أو أن السوائل لم تعد بيضاء أو شفافة ، فقد تكون مصابًا بعدوى.

الحكة العرضية أمر طبيعي أيضًا ولكن إذا كنت تعاني من حكة متكررة أو حكة مزعجة بشكل مؤلم فقد تكون لديك علامات على وجود مشكلة أكبر.

تعطير المناطق الحساسة علي المدي البعيد

بمجرد التخلص من الرائحة المهبلية غير العادية ضع هذه النصائح في الاعتبار لمنع حدوث مشكلة أخرى لاحقًا: