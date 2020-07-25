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علاج قشرة الرأس

علاج قشرة الرأس تؤثر القشرة على ما يصل إلى 50٪ من الأشخاص فروة الرأس والحكة المتقشرة هي العلامات المميزة لهذه الحالة ولكنها قد تسبب أيضًا أعراضًا أخرى مثل البقع الدهنية على فروة الرأس ووخز الجلد تشمل الأسباب الأساسية للقشرة الجلد الجاف والتهاب الجلد الدهني والحساسية لمنتجات الشعر ونمو نوع معين من الفطريات التي تعيش على فروة الرأس.

علاج قشرة الرأس

في حين أن هناك الكثير من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية المصممة لعلاج القشرة إلا أن العلاجات الطبيعية يمكن أن تكون فعالة فقط القشرة هي حالة في فروة الرأس تتسبب في ظهور قشور الجلد غالبًا ما يكون مصحوبًا بالحكة لا يتعلق الامر بضعف النظافة ولكن قد أكثر وضوحاً.

علاج قشرة الرأس بزيت شجرة الشاي

تاريخيا تم استخدام زيت شجرة الشاي لعلاج الأمراض التي تتراوح من حب الشباب إلى الصدفية ثبت أيضًا أن له خصائص قوية مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات والتي قد تساعد في تخفيف أعراض القشرة في الواقع وفقًا لأحد المراجعات فإن زيت شجرة الشاي فعال في مكافحة سلالة معينة من الفطريات التي يمكن أن تسبب كل من التهاب الجلد الدهني والقشرة.

فحصت دراسة أخرى لمدة 4 أسابيع آثار زيت شجرة الشاي على القشرة عن طريق معالجة 126 شخصًا يوميًا بشامبو يحتوي إما على 5٪ زيت شجرة الشاي أو دواء وهمي في نهاية الدراسة قلل زيت شجرة الشاي من شدة الأعراض بنسبة 41٪ وحسّن الشحوم والحكة.

لاحظ أن زيت شجرة الشاي يمكن أن يسبب تهيجًا في الأشخاص ذوي البشرة الحساسة من الأفضل تخفيفه بإضافة بضع قطرات إلى زيت ناقل مثل زيت جوز الهند قبل وضعه مباشرة على الجلد يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل شدة القشرة وأعراضها.

علاج قشرة الرأس بزيت جوز الهند

يستخدم زيت جوز الهند المعروف بفوائده الصحية المتعددة غالبًا كعلاج طبيعي لقشرة الرأس قد يساعد زيت جوز الهند في تحسين ترطيب البشرة ومنع الجفاف مما قد يؤدي إلى تفاقم قشرة الرأس أظهرت دراسة صغيرة أجريت على 34 شخصًا أن زيت جوز الهند كان فعالًا مثل زيت المعادن في تحسين ترطيب البشرة.

وجدت أبحاث أخرى أن زيت جوز الهند يمكن أن يساعد في علاج الأكزيما وهي حالة جلدية قد تساهم في قشرة الرأس قارنت إحدى الدراسات آثار زيت جوز الهند والزيوت المعدنية على التهاب الجلد التأتبي وهو نوع من الأكزيما يتميز بالحكة والالتهاب.

أدى تطبيق زيت جوز الهند على الجلد لمدة ثمانية أسابيع إلى تقليل الأعراض بنسبة 68٪ ، مقارنة بـ 38٪ فقط في مجموعة الزيوت المعدنية كما ثبت أن زيت جوز الهند ومركباته له خصائص مضادة للميكروبات في بعض دراسات أنبوب الاختبار على الرغم من أن التأثيرات على سلالة معينة من الفطريات التي تسبب قشرة الرأس لم يتم فحصها بعد قد تحسن الخصائص المضادة للميكروبات لزيت جوز الهند ترطيب البشرة وتقلل من أعراض الأكزيما والقشرة.

علاج قشرة الرأس بجل الصبار

الصبار هو نوع من العصارة التي يتم إضافتها بشكل متكرر إلى مراهم البشرة ومستحضرات التجميل والمستحضرات عند وضعه على الجلد يُعتقد أن الصبار يساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الحروق والصدفية وقروح البرد قد يكون مفيدًا أيضًا في علاج القشرة وفقًا لأحد المراجعات يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للفطريات للصبار في الحماية من قشرة الرأس.

وجدت دراسة أنبوب اختبار أن الصبار كان فعالًا ضد العديد من أنواع الفطريات وقد يساعد في السيطرة على الالتهابات الفطرية التي تسبب تساقط الشعر من فروة الرأس ويقلل أيضًا يقلل الالتهاب مما قد يخفف الأعراض على الرغم من هذه النتائج الواعدة هناك حاجة لدراسات إضافية للنظر في كيفية تأثير الصبار بشكل مباشر على القشرة الصبار له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ونتيجة لذلك قد يساعد في تقليل الالتهاب وتقليل أعراض القشرة.

علاج قشرة الرأس بقليل مستوي الاجهاد

يعتقد أن الإجهاد يؤثر على العديد من جوانب الصحة والرفاهية يمكن أن يؤثر على كل شيء من الحالات المزمنة إلى الصحة العقلية في حين أن الإجهاد نفسه لا يسبب القشرة إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل الجفاف والحكة قد يؤدي الحفاظ على مستويات عالية من الإجهاد على المدى الطويل إلى قمع نشاط جهاز المناعة.

يمكن أن يقلل جهاز المناعة الضعيف من قدرة الجسم على مقاومة بعض الالتهابات الفطرية وحالات الجلد التي تساهم في ظهور القشرة في الواقع أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت علي بعض الاشخاص مصابين بالتهاب الجلد الدهني وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لقشرة الرأس أن غالبية نوبات التهاب الجلد سبقتها حالة حياتية مرهقة.

للحفاظ على مستويات التوتر تحت السيطرة جرب بعض تقنيات تقليل الإجهاد مثل التأمل واليوجا والتنفس العميق أو العلاج بالروائح الإجهاد يمكن أن يضعف جهاز المناعة ويقلل من قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات التي تسبب القشرة غالبًا ما يسبق الإجهاد نوبات التهاب الجلد الدهني وهو أحد أكثر أسباب قشرة الرأس شيوعًا.

علاج قشرة الرأس بخل التفاح

ارتبط خل التفاح بالعديد من الفوائد الصحية وتشمل هذه تحسين حساسية الأنسولين وزيادة فقدان الوزن غالبًا ما يستخدم خل التفاح كعلاج طبيعي للتخلص من قشرة الرأس وأن حموضة الخل تساعد في تحفيز تساقط خلايا الجلد الميتة على فروة الرأس خل التفاح يوازن درجة الحموضة في الجلد لتقليل نمو الفطريات وبالتالي محاربة قشرة الرأس تظهر دراسات أنبوب الاختبار أن خل التفاح ومركباته يمكن أن تمنع نمو أنواع معينة من الفطريات.

إذا كنت ترغب في تجربة خل التفاح أضف بعض ملاعق كبيرة إلى الشامبو أو اخلطه مع الزيوت العطرية الأخرى ورشه مباشرة على الشعر خل التفاح يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وموازنة الأس الهيدروجيني لفروة الرأس علاوة على ذلك تظهر دراسات أنبوب الاختبار أنه قد يمنع نمو أنواع معينة من الفطريات.

علاج قشرة الرأس بريفو

حمض الساليسيليك هو أحد المركبات الأساسية الموجودة في الأسبرين وهو مسؤول عن خصائصه المضادة للالتهابات بالإضافة إلى وجوده في الأسبرين يوجد حمض الساليسيليك أيضًا في العديد من الشامبو المضاد للقشرة يعمل حمض الساليسيليك عن طريق المساعدة في التخلص من البشرة المتقشرة وتخفيف الرقائق بحيث يمكن إزالتها في إحدى الدراسات أثبت حمض الساليسيليك فعاليته في علاج التهاب الجلد الدهني والقشرة.

علاج قشرة الرأس بتناول أوميجا 3

تلعب الأحماض الدهنية أوميجا 3 دورًا مهمًا في الجسم ليس فقط أنها تشكل أغشية الخلايا التي تحيط بخلاياك ولكنها أيضًا حاسمة في وظيفة القلب والجهاز المناعي والرئتين أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية أيضًا لصحة البشرة فهي تساعد في إدارة إنتاج النفط وترطيبه وتعزيز التئام الجروح ومنع الشيخوخة المبكرة.

يمكن أن يسبب نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية مجموعة من الأعراض بما في ذلك الشعر الجاف والجلد الجاف وحتى القشرة يمكن أن تقلل الأحماض الدهنية أوميجا 3 أيضًا من الالتهاب مما قد يساعد في تخفيف أعراض التهيج والقشرة.

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتراوت والماكريل مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكنك أيضًا تناول مكمل زيت السمك أو زيادة تناولك للأطعمة الأخرى الغنية بأوميجا 3 مثل بذور الكتان وبذور الشيا والجوز أحماض أوميجا 3 الدهنية مهمة لصحة الجلد ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب يمكن أن يسبب نقص الجلد الجاف والشعر الجاف والقشرة.

علاج قشرة الرأس بتناول البروبيوتيك

البروبيوتيك هي نوع من البكتيريا المفيدة المفيدة لصحتك هناك العديد من فوائد البروبيوتيك المحتملة بما في ذلك الحماية من الحساسية وانخفاض مستويات الكوليسترول وزيادة فقدان الوزن قد تساعد البروبيوتيك أيضًا على تعزيز وظيفة المناعة والتي يمكن أن تساعد الجسم على مكافحة الالتهابات الفطرية التي تسبب القشرة أظهرت إحدى الدراسات أن تناول البروبيوتيك لمدة 56 يومًا يقلل بشكل كبير من قشرة الرأس.

علاج قشرة الرأس بصودا الخبز

يوجد صودا الخبز في خزائن المطبخ حول العالم وهو علاج سريع ومريح ومتاح بسهولة للمساعدة في علاج قشرة الرأس يُعتقد أنه يعمل كمقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة وتقليل الحكة والحكة تحتوي صودا الخبز أيضًا على خصائص مضادة للفطريات يمكن أن تكون مفيدة في علاج قشرة الرأس.

قامت دراسة أنبوب اختبار بقياس التأثيرات المضادة للفطريات من صودا الخبز على بعض سلالات الفطريات الأكثر شيوعًا التي تسبب التهابات الجلد بشكل مثير للإعجاب كانت صودا الخبز قادرة على تثبيط النمو الفطري تمامًا في 79 ٪ من العينات بعد سبعة أيام بحثت دراسة أخرى في آثار صودا الخبز على 31 شخصًا يعانون من الصدفية تم العثور على العلاج باستخدام حمامات صودا الخبز لتقليل الحكة والتهيج بشكل ملحوظ بعد ثلاثة أسابيع فقط.

تشير إرشادات العلاج لحالات أخرى مثل التهاب الجلد التأتبي أيضًا إلى أن حمامات صودا الخبز يمكن أن تساعد في تخفيف الشعور بالحكة للحصول على أفضل النتائج جرب وضع صودا الخبز على الشعر المبلل مباشرة ودلكه في فروة رأسك اتركيه لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم استمر في غسل شعرك بالشامبو كالمعتاد تحتوي صودا الخبز على خصائص مضادة للفطريات وقد تساعد في تخفيف الحكة وتهيج الجلد.