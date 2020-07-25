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ماسك تفتيح البشرة

ماسك تفتيح البشرة من الصعب المبالغة في تقدير أهمية العناية ببشرتك إنه أكبر عضو في الجسم وهو خط لذا إذا لاحظت وجود بقع أو بقع داكنة أو أي مشاكل في تصبغ الجلد فأنت بالتأكيد تريد أن تفعل ما تستطيع لمنع المزيد من الضرر لكن الخبر السار هو أنه يمكنك إصلاح الكثير من مشاكل التصبغ بنفسك تتناول هذه المقالة أكثر العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها لتفتيح بشرتك والقضاء على أي عيوب أو بقع داكنة.

منذ العصور القديمة كانت النساء تبحث عن وصفات فعالة لتفتيح البشرة من أجل الحصول على بشرة خالية من العيوب البشرة البيضاء المثالية هي رمز الجمال والشباب والأناقة في كل مجتمع في الوقت الحاضر تبقى البشرة المثالية واحدة من أكثر الأصول قيمة بالنسبة للمرأة وتبذل النساء من جميع الأعمار قصارى جهدهن لتعلم كيفية تفتيح البشرة وتقليل العيوب.

في حين أن المكياج يبقى حلاً لبعض النساء اللواتي يرغبن في إخفاء البقع الداكنة فإن معظم النساء يهدفن إلى تحقيق التوازن الطبيعي بمساعدة الكريمات والوصفات المنزلية لسوء الحظ هناك عدد قليل من العلامات التجارية في السوق التي توفر تأثيرات تفتيح البشرة دون آثار جانبية شديدة على المدى الطويل لذلك يجب على النساء تعلم كيفية تفتيح البشرة بوصفات منزلية الصنع.

ماسك تفتيح البشرة

يمكن أن تثبت معظم أجهزة التفتيح منزلية الصنع أنها أكثر كفاءة وأرخص بكثير من بعض منتجات التجميل قبل استخدام منتجات تفتيح البشرة تذكر أهمية منع سواد الجلد احمِ نفسك من أشعة الشمس واستخدم واقي الشمس المناسب ولا تفرط في استخدام هذه الخلطات محلية الصنع الجمال ليس له لون أو نغمة محددة ومع ذلك إذا كنت ترغب في تفتيح لون بشرتك فإن الطريقة التي تستخدمها لتفتيح لون بشرتك مهمة.

معظم منتجات تفتيح البشرة المتوفرة تجاريًا ضارة يمكن أن تزيد من سوء بشرتك وينتهي بها الأمر إلى جعل الموقف أسوأ ما يعنيه هذا هو أنه من المفترض أن تبحث عن طرق طبيعية أكثر أمانًا لجعل بشرتك أفتح وجاذبية.

ماسك تفتيح البشرة بعصير الليمون

الليمون هو منتج شائع جدًا تم استخدامه لسنوات لتحسين لون البشرة والتعامل مع العديد من الأمراض الجلدية الأخرى يحتوي على حمض الستريك الذي يبيض البشرة بخفة وينتهي بتقشير الطبقة العليا من بشرتك اصنع محلول عصير الليمون وضعه على بشرتك باستخدام كرة قطنية اتركها لتستقر ثم اغسلها لاحقًا كرر العملية كثيرًا حتى تظهر النتائج.

ماسك تفتيح البشرة بحليب الليمون

حليب الليمون هذا مهم بشكل خاص لتفتيح الجسم بالكامل خذ الماء الدافئ واسكب كوبًا من الحليب كامل الدسم وعصر عصير الليمون من ليمونتين ممتلئين تأكد من انتشار الحليب والليمون بالطريقة الصحيحة ثم انقع الخليط لمدة ساعة تقريبًا ثم اشطف نفسك فيما بعد إليك حمام حليب جوز الهند الرائع.

ماسك تفتيح البشرة بالمعجون

جرب صنع معجون سميك باستخدام مكونات طبيعية ثبت أنها تفتيح البشرة يمكنك استخدام الليمون والعسل والصبار.

تحتوي جميعها على خصائص تفتيح البشرة والتي ستساعد بشكل كبير في هذه الحالة ضع المعجون على وجهك واتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا بعد ذلك اشطفيه بالماء الفاتر كرر عدة مرات في اليوم لمدة 3-4 أسابيع.

ماسك تفتيح البشرة بقناع عسل الزبادي

يحتوي الزبادي على إنزيمات تفتيح البشرة مثل الحليب على الجانب الآخر للعسل خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا اخلطي المكونين لعمل قناع مغذي اتركي الخليط لمدة 5 دقائق وضعيه على بشرتك اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ

ماسك تفتيح البشرة باستخدام البابايا

تحتوي البابايا على إنزيمات بابين التي تعمل على تفتيح البشرة. كما أنها مقاتلة طبيعية لحب الشباب. يعمل بابين كمقشر طبيعي اهرسي البابايا إلى عجينة ناعمة وناعمة ثم ضعيها على بشرتك. امنحها 20 دقيقة لتستقر ثم اغسلها باستخدام ماء فاتر. كرر نفس الإجراء مرتين في اليوم خلال الأسابيع القليلة القادمة حتى تظهر النتائج. إليك قناع وجه رائع مصنوع من البابايا العضوي 100٪.

ماسك تفتيح البشرة بالكركم

الكركم هو مقشر طبيعي آخر مهم للغاية يحتوي على فيتامين سي المسؤول عن تفتيح البشرة يمكن لجميع أنواع البشرة استخدامه اخلطي نصف ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقتين صغيرتين من معجون الصبار لصنع الخليط ضعه واتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا قبل غسله افعل ذلك لبضعة أسابيع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك تفتيح البشرة بجل الصبار

ستجد الألوة فيرا كمكون في معظم المنتجات التجارية في السوق. يحتوي على فيتامين أ ، ج ، هـ هذه الفيتامينات مقشرات طبيعية تحد من إنتاج الجذور الحرة امزج ملعقة صغيرة من الصبار مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون واخلطها جيدًا ثم ضعيه على بشرتك واغسليه بعد 30 دقيقة.

ماسك تفتيح البشرة بالزبادي

الزبادي مثل الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك وهو عامل تفتيح طبيعي الزبادي جيد للجفاف وجميع أنواع البشرة الأخرى يمكنك خلط ملعقة صغيرة من الكركم واللبن لعمل المعجون وتطبيقه على الجلد مرتين في اليوم خلال الأسابيع القليلة القادمة يمكنك أيضًا استخدام الزبادي لإزالة البقع والعيوب الأخرى من بشرتك.

وصفة البرتقال لتفتيح البشرة

يحتوي البرتقال تمامًا مثل الليمون على فيتامين ج وأحماض اللاكتيك التي تكون مفتحة لتقشير البشرة وتقشيرها يمكنك صنع مزيج وفي نفس الوقت استخدامه كمقشر للجسم المكونات من البرتقال ستبطئ أو حتى تمنع الأضرار التي تسببها الشمس على الجلد اخلط مسحوق قشر البرتقال واصنع عجينة ضعه على بشرتك واتركه لمدة 30 دقيقة تقريبًا يغسل بالماء الفاتر كرر هذه العملية مرتين على الأقل في الأسابيع القليلة القادمة.

وصفة قشر البطاطس لتفتيح البشرة

هذه طريقة طبيعية أخرى يجب اتباعها إذا كنت تواجه مشاكل جلدية مزمنة. يحتوي قشر البطاطس على فيتامين ب 6 الذي يعمل طويلاً لتقشير البشرة وتحسين البشرة إذا لم تكن مرتاحًا لاستخدام عجينة الطماطم يمكنك استخدام الأجزاء الداخلية للبطاطس قطّعي البطاطس إلى قطع أصغر ثم تحطميها لاحقًا لعمل معجون يمكنك أيضًا استخدام العصير لصنع المعجون.

ماسك دقيق الغرام لتفتيح البشرة

يحتوي دقيق الغرام على العديد من العناصر الغذائية المهمة بشكل خاص لتفتيح بشرة الإنسان امزج بعض دقيق الغرام مع كمية صغيرة من الماء لعمل المعجون ضع الخليط على بشرتك واتركه حتى يجف اغسله بماء فاتر.

ماسك الخيار لتفتيح البشرة

الخيار هو مكون طبيعي آخر يمكنك استخدامه إذا كان لديك مشاكل جلدية مزمنة إنه يربط الكولاجين ويضمن أيضًا أن بشرتك متينة كما أن له تأثير تبريد على الجلد يمكنك استخدام الخيار لأي نوع من أنواع البشرة قطّعي الخيار وضعيهما مباشرة على مناطق البشرة الداكنة لتفتيحها اتركها لتستقر قبل غسلها باستخدام الماء الفاتر.

وصفة عصير الليمون والخيار والكركم

اخلط كميات متساوية من عصير الليمون وعصير الخيار في المحاولة الأولى سيفعل نصف خيار ونصف ليمون أضف القليل من مسحوق الكركم اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعي هذا القناع على وجهك اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء الدافئ استخدم هذا العلاج مرة كل بضعة أيام للحصول على أفضل النتائج.

الليمون هو واحد من أكثر مبيضات البشرة شعبية وقوية ستساعدك خصائص تفتيح البشرة على التخلص من البقع الداكنة وتغير اللون وندبات حب الشباب ومع ذلك لأن عصير الليمون هو حمض يجب عدم الإفراط في استخدام هذا العلاج لا تستخدم هذا القناع إذا كان لديك إصابات أو جروح أو آفات جلدية أخرى.

تأكد أيضًا من عدم ملامسة الخليط لعينيك الخيار له تأثيرات تبريد وله نفس كمية الهيدروجين الموجودة في بشرتك لذلك سوف يهدئ بشرتك ويعمل كمسحوق يستخدم الكركم على نطاق واسع في الهند كعلاج ضد التصبغ وحب الشباب ستساعدك آثاره المطهرة والمضادة للالتهابات على الحصول على بشرة خالية من العيوب.