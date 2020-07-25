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بتوقيع "نيمار".. باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس فرنسا

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أضاف اللقب الثاني له خلال الموسم الجاري

بتوقيع

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه على سانت إتيان 1/ صفر اليوم، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على ملعب "دو فرانس" في العاصمة باريس.

وحقق سان جيرمان اللقب للمرة 13 في تاريخه، ليبتعد بفارق ثلاثة ألقاب عن مارسيليا صاحب المركز الثاني في ترتيب أكثر الأندية فوزاً باللقب.

وسجل البرازيلي نيمار هدف المباراة الوحيد لباريس في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

وبذلك أضاف سان جيرمان اللقب الثاني له خلال الموسم الجاري، بعد أن فاز بلقب الدوري بقرار من الاتحاد الفرنسي والرابطة بعدم استكمال الموسم ومنح الفريق الباريسي اللقب كونه متصدر الترتيب حينما توقفت البطولة في شهر مارس الماضي.

كأس فرنسا لكرة القدم باريس سان جيرمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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