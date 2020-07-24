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الشباب يقسو على العدالة بخماسية

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الشباب يقسو على العدالة بخماسية الشباب يقسو على العدالة بخماسية

الشباب يقسو على العدالة بخماسية

حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على ضيفه العدالة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تناوب على تسجيل أهداف الشباب البرازيلي سيبا وعبدالله الحمدان والنجم الكولومبي أسبيريا وعبدالمجيد الصليهم وضيدان المطيري.

وخاض الشباب المباراة بتشكيل مكون من: "فاروق بن مصطفى، عبد الله الشامخ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، علي مجرشي، ألفريد ندياي، ناصر العمران، سيبا، جوانكا، عبدالله الحمدان، ماخيتي ديوب".الشباب العدالة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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