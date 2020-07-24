أخبار عاجلة

الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " -
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام -
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة -
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب" -
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب -
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى -
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها -
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم -
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "اللغبي"

Print
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "اللغبي" نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "اللغبي"
استُشهد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد

نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم تعازي ومواساة القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي أول يحيى بن صالح اللغبي، أحد منسوبي قوة الأفواج الأمنية الذي استُشهد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، عبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ووزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، ومعربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز الحد الجنوبي شهيد الواجب جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري "

الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري "

بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام

بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام

"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب"

رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب"

شبكة عيون الإخبارية