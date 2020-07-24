رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ المليك بمناسبة نجاح العملية الجراحية

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سائلاً المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين موفور الصحة والعافية

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - أيده الله-.

وقال الفريق الرويلي يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح، ونحمد الله عز وجل على هذه المناسبة العزيزة التي غمرت الوطن ومواطنيه بالبهجة والسرور".

وسأل رئيس هيئة الأركان العامة المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين موفور الصحة والعافية ويحفظكم ذخراً للبلاد والعباد وللأمتين العربية والإسلامية".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز