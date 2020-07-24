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أردوغان معلقا على الانتخابات السورية: باقون في سوريا إلى أن ينال شعبها الحرية

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أردوغان معلقا على الانتخابات السورية: باقون في سوريا إلى أن ينال شعبها الحرية أردوغان معلقا على الانتخابات السورية: باقون في سوريا إلى أن ينال شعبها الحرية

جي بي سي نيوز :- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن جيش بلاده سيواصل البقاء في سوريا، حتى نيل شعبها الحرية وسلام والأمن.

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال اجتماع تقييمي لأداء "حكومة النظام الرئاسي" في العامين الماضيين.

وانتقد الرئيس التركي صمت الدول المنادية بالديمقراطية حيال الانتخابات المزعومة في سوريا.

وأردف "لم نرّ أي تنديد من الدول التي تدعي أنها من رواد الديمقراطية، والأمم المتحدة، إزاء الانتخابات التي يُجبر فيها المواطن السوري على المشاركة".

وأضاف "في الوقت الذي سيبدأ فيه النظام السوري الاحتفالات فرحا بنتائج الانتخابات، يجب علينا العمل لإعلاء صوت المظلومين والمضهدين السوريين".

وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن قوات الأمن التركي حققت نجاحا كبيرا في مكافحة الإرهاب داخل وخارج البلاد، في آخر عامين.

وأضاف بأن الأمن التركي نفذ خلال هذه الفترة أكثر من 234 ألف عملية أمنية ضد منظمة بي كا كا، تمكن خلالها من تحييد 2354 إرهابي.

واستطرد "كما نفذنا 17 ألف عملية أمنية في سبيل مكافحة تنظيم "غولن" المرتكب لإحدى أكبر الخيانات (محاولة الانقلاب الفاشلة) ضد تركيا وشعبها".

وشدد على أن الأمن التركي قضى على قسم كبير من تشكيلات تنظيم "غولن" الإرهابي المتغلغلة في الوظائف الحكومية وعالم الأعمال.

ولفت إلى أن قوات بلاده نفذت 2652 عملية أمنية ضد تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، حيّدت خلالها 635 إرهابيا، كما أحبطت 5 عمليات إرهابية، لافتا إلى أن بلاده لم تشهد أي هجوم من تنظيم داعش منذ 2017.

ومنذ أغسطس/ آب 2016، أطلق الجيش التركي بالتعاون والتنسيق مع الجيش الوطني السوري، 4 عمليات عسكرية شمالي وشمالي شرق سوريا، هي درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام، ودرع الربيع، تمكن خلالها تحرير مئات القرى من تنظيمي داعش، و"ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابيين.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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