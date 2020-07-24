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إصدار تصاريح الذبح المؤقت للمطابخ الأهلية إلكترونياً بمكة

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إصدار تصاريح الذبح المؤقت للمطابخ الأهلية إلكترونياً بمكة إصدار تصاريح الذبح المؤقت للمطابخ الأهلية إلكترونياً بمكة
عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع أمانة العاصمة المقدسة

إصدار تصاريح الذبح المؤقت للمطابخ الأهلية إلكترونياً بمكة

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في استقبال طلبات إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ الأهلية إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الأمانة.

وتهدف خدمة تصاريح الذبح المؤقتة إلى تقنين آلية استخراج التصاريح للمطابخ الأهلية بمكة المكرمة والسماح بمزاولة نشاط الذبح مؤقتاً خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق من شهر ذي الحجة؛ تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين وتوفير الخيرات المتعددة لهم.

وأهابت "الأمانة" بالمواطنين والمقيمين بمكة المكرمة، تجنُّب مواقع الذبح العشوائي، والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها من قبِل الأمانة بالذبح خلال الفترة المحددة؛ لضمان التأكد من سلامة الأضاحي وخلوّها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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