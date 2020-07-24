أخبار عاجلة

الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " -
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام -
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة -
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب" -
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب -
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى -
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها -
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم -
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. ON Sport

ملخص مبارة الأهلي وسموحة الودية بتعليق"أيمن الكاشف" ومهرجان أهداف بربعاية بتألق"الفولت العالي" كهربا

Print
مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - سيف زاهر يوضح موقفه لأول مرة في ملف نادي القرن: المعايير التي وضعت ليست قرأن

ملعب ONTime - سيف زاهر يوضح موقفه لأول مرة في ملف نادي القرن: المعايير التي وضعت ليست قرأن

ملعب ONTime - هيثم الطويل: نرفض كزملكاوية عمل مصطفى يونس بقناة الزمالك لأن الزمالك لديه أبنائه

ملعب ONTime - هيثم الطويل: نرفض كزملكاوية عمل مصطفى يونس بقناة الزمالك لأن الزمالك لديه أبنائه

جمهور التالتة - حلقة الأحد 27/7/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة

جمهور التالتة - حلقة الأحد 27/7/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة

ملعب ONTime - حلقة الأحد 27/7/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة

ملعب ONTime - حلقة الأحد 27/7/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة

شبكة عيون الإخبارية