شاهد.. الأمطار الغزيرة والسيول تكشف سوء التصريف في بعض شوارع الطائف

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شهدت العديد من الأحياء بالمحافظة تجمعات للمياه في مشهد يتكرر دون علاج

كشفت العديد من المقاطع والصور عن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم الجمعة على محافظة الطائف سوء تصريف السيول في بعض شوارع المحافظة؛ إذ شهدت العديد من الأحياء بالمحافظة تجمُّعًا للمياه في مشهد تكرر سابقًا دون علاج لإنهاء هذه المعضلة.

وتفصيلاً، أظهرت الأمطار بشارع خالد بن الوليد بمحافظة الطائف سوء التصريف وجريان المياه، ودهمت السيول المنطقة المحيطة بأحد الأسواق المعروفة، وحدث السيناريو نفسه سابقًا؛ إذ أصبح الشارع مليئًا بمياه الأمطار والسيول، وما على الشخص إلا أن يبحث في محرك البحث عن معاناة مماثلة ليجده مليئًا بهذه الأحداث، وبالمكان نفسه، فقط تغيّر المشهد ولم تنتهِ المعاناة.

وشهد شارع شهار العام، والكثير من الطرقات، تجمعًا لمياه الأمطار؛ وهو ما تسبب في شلل بالحركة المرورية بها بسبب تعطُّل الكثير من المركبات بهذه التجمعات.

كما شهد "حي المتنزه" بالطائف معاناة جديدة مع مواسم الأمطار؛ إذ تتجدد آلامهم ومعاناتهم حيال سوء التصريف الذي يتضرر منه الحي؛ فتغمر مياه الأمطار الكثير من المركبات، وتحتجز السكان، وتمنعهم من الخروج من منازلهم بسبب ارتفاع نسبة المياه وتراكمها. كذلك تغطي المياه أجزاء من المساكن. أمطار