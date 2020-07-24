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أمانة الشرقية تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي "إلكترونياً"

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عبر بوابة الأمانة الرقمية

أمانة الشرقية تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي

دشنت أمانة المنطقة الشرقية مساء أمس الخميس، خدمة إلكترونية تُعنى بحجز المواعيد لذبح الأضاحي في مسلخ الدمام المركزي، والتي أطلقتها الأمانة عبر بوابتها الرقمية، تزامناً مع استعداداتها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، في بيان صحافي، أن الخدمة تتيح للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونياً لذبح أضاحيهم في مسلخ الدمام المركزي، بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك، وجهود الأمانة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ، تماشياً مع الجهود المبذولة والإرشادات التي أصدرتها الجهات المعنية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن خطوات الاستفادة من الخدمة، تتم عبر تقديم الطلب إلكترونياً من قِبل المستفيد عبر بوابة الأمانة الرقمية، ليتم مراجعة طلبه ومن ثم إشعار المستفيد برسالة نصية تفيده باليوم والوقت المسموح له في التوجه إلى مسلخ الدمام المركزي لذبح أضحيته، مؤكداً أن هذه الخدمة تسهم في تطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي، وعودة الحياة لطبيعتها، وتنظيم المستفيدين للاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة لهم من قِبل أمانة المنطقة الشرقية.

وشدد على أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك لخدمة أكبر قدرٍ من المستفيدين، تحت عنوان (سهلناها عليك)، إذ تعمل الأمانة بشكل دائم على الاستفادة من التقنية الحديثة في تطوير خدماتها لتوفير عناء الوقت والجهد على المستفيدين.

رابط الخدمة:

https://www.eamana.gov.sa/E-services.aspx

أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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