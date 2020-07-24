"اليوبي" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

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سائلًا الله أن يحفظ المليك ويديم عليه موفور الصحة والعافية

رفع رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، باسمه واسم منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له -رعاه الله- وتكللت بالنجاح.

وقال الدكتور اليوبي: “نحمد الله ونشكره على نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين والإعلان عن ذلك سليمًا معافى؛ ما أبهج وأسعد الشعب السعودي كافة، وهو موقف يدل على الحب والتلاحم المشهود والحاضر بين الراعي والرعية، وترجم ذلك بالتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم وبالدعاء أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور الصحة والعافية.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز