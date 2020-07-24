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شاهد .. مدير الجوازات يتفقَّد اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة

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شاهد .. مدير الجوازات يتفقَّد اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة شاهد .. مدير الجوازات يتفقَّد اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة
اطلع على جاهزيتها في تنفيذ المهام الموكلة لها خلال موسم الحج

شاهد .. مدير الجوازات يتفقَّد اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة

تفقَّد المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الجمعة، مراكز الجوازات للجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة.

واطلع اللواء اليحيى على آلية سير العمل بها، ومدى جاهزيتها في تنفيذ الإجراءات وإنجاز المهام المناطة بها خلال موسم حج ١٤٤١هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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