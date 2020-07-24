"الهيل ينشر تسريبًا صوتيًّا جديدًا لتآمر حاكم المطيري على الكويت والسعودية

نشر المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، تسريبًا جديدًا، يفضح فيه تآمر القذافي مع الإخواني حاكم المطيري المقيم بتركيا، للتحريض على العائلة الحاكمة في الكويت ونشر الفوضى بالدولة، ويوضح التسريب اعتراف القذافي بعلاقته مع المعارضة السعودية مضاوي الرشيد.
وتفصيلًا قال الهيل في تغريدة نشرها في حسابه: "عندما تكون عميلًا رخيصًا عند القذافي وأردوغان وغيرهم لن تكون في يوم من الأيام مواطنًا نزيهًا ذا فكر؛ فأبسط مثال عندما تمجد أردوغان وتنقد القائمين على مكة والمدينة، لاحظوا أي عدو للسعودية تجد هالخمه متجمعين عندهم".
ويوضح التسريب الصوتي أيضًا تحريض القذافي على السعودية والعائلة الحاكمة، وتخطيطًا لنشر الفوضى الخلاقة.
تسريب حصري - حاكم المطيري— Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) July 24, 2020
"اسقاط ال صباح "
عندما تكون عميل رخيص عند القذافي و اردوغان وغيرهم لن تكون في يوما من الايام مواطن نزيه ذو فكر فابسط مثال عندما تمجد قردوغان #آيا_صوفيا وتنقد القائمين على مكه والمدينه، لاحظوا اي عدو للسعوديه تجد هالخمه متجمعين عندهم.
و #ماخفي_اعظم pic.twitter.com/rlez5OCohx