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أمير الشمالية يهنّئ ولي العهد على نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين

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أمير الشمالية يهنّئ ولي العهد على نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين أمير الشمالية يهنّئ ولي العهد على نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين
سائلًا الله أن يسبغ عليه ثوب الصحة والعافية وأن يمدّ في عمره

أمير الشمالية يهنّئ ولي العهد على نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين

رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-.

وقال الأمير فيصل بن خالد: "أرفع لمقامكم الكريم أصدق التهاني على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والتي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وإننا لنشكر الله على ذلك ضارعين إليه أن يسبغ على مولاي خادم الحرمين الشريفين ثوب الصحة والعافية، وأن يمد في عمره، ويديمه ذخراً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يرعاكم ويحفظكم من كل سوء ومكروه، وأن يبقيكم سنداً وذخراً لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ولهذا الوطن أمناً ورخاءً واستقراراً في ظل قيادتكم الحكيمة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم برعايته وأن يمدكم بعونه وتوفيقه.

وسأل المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويحفظ المملكة من كل مكروه، ويديم عليها ما ترفل فيه من رخاءٍ وأمن، في ظل القيادة الرشيدة.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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