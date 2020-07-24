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الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري "
-
الاثنين 27 يوليو 2020 08:57 مساءً
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:57 مساءً
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:57 مساءً
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب"
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:57 مساءً
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب
-
الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى
-
الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
موجز المحافظات حكايات جثث الغرقى في الإسكندرية وكيف نجحت الوادى الجديد في تسجيل صفر إصابات بكورونا
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 24 يوليو 2020 08:40 مساءً
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