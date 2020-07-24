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"الهيل ينشر تسريبًا صوتيًّا جديدًا لتآمر حاكم المطيري على الكويت والسعودية

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"الهيل ينشر تسريبًا صوتيًّا جديدًا لتآمر حاكم المطيري على الكويت والسعودية "الهيل ينشر تسريبًا صوتيًّا جديدًا لتآمر حاكم المطيري على الكويت والسعودية
ويوضح اعتراف "القذافي" بعلاقته مع "الرشيد" وتحريضه على نشر الفوضى

نشر المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، تسريبًا جديدًا، يفضح فيه تآمر القذافي مع الإخواني حاكم المطيري المقيم بتركيا، للتحريض على العائلة الحاكمة في الكويت ونشر الفوضى بالدولة، ويوضح التسريب اعتراف القذافي بعلاقته مع المعارضة مضاوي الرشيد.

وتفصيلًا قال الهيل في تغريدة نشرها في حسابه: "عندما تكون عميلًا رخيصًا عند القذافي وأردوغان وغيرهم لن تكون في يوم من الأيام مواطنًا نزيهًا ذا فكر؛ فأبسط مثال عندما تمجد أردوغان وتنقد القائمين على مكة والمدينة، لاحظوا أي عدو للسعودية تجد هالخمه متجمعين عندهم".

ويوضح التسريب الصوتي أيضًا تحريض القذافي على السعودية والعائلة الحاكمة، وتخطيطًا لنشر الفوضى الخلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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