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ضبط (٢٢٦١) مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة

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ضبط (٢٢٦١) مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ضبط (٢٢٦١) مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة
ضمن الحملة الميدانية التي نفذتها إدارات المرور في جميع مناطق

ضبط (٢٢٦١) مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة

قالت الإدارة العامة للمرور إنها نفذت حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل، ذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر "تويتر" أن إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (٢٢٦١) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت: جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وشددت المرور على أنها تهيب الجميع للتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.المرور مواقف ذوي الإعاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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