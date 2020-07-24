أمير حائل يرفع التهنئة لولي العهد بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين

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داعياً الله أن يتم عليه الشفاء وأن يحفظه ويديمه ذخراً للأمتين العربية والإسلامية

رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقال أمير حائل " من نعم الله أن من علينا بفرحة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسيدي خادم الحرمين الشريفين وتماثله يحفظه الله للشفاء وإننا نبتهل إلى المولى القدير أن يتم عليه الشفاء وأن يحفظه ويديمه ذخراً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية وأن يبقيكم سنداً وعضداً لمقامه الكريم"، سائلاً الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لما فيه الخير لأمتنا وأن يديم هذه القيادة المباركة وهذا الشعب الوفي.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز