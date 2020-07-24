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"مدني مكة" يحذر من أمطار في العاصمة المقدسة والطائف ومنى وعرفة ومزدلفة

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"مدني مكة" يحذر من أمطار في العاصمة المقدسة والطائف ومنى وعرفة ومزدلفة "مدني مكة" يحذر من أمطار في العاصمة المقدسة والطائف ومنى وعرفة ومزدلفة
"القرني" يدعو لمتابعة تقارير الأحوال الجوية وما يرد من هيئة الأرصاد

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وذلك على العاصمة المقدسة والطائف ومنى وعرفة ومزدلفة اعتباراً من الساعة (15:00) إلى الساعة (22:00) من هذا اليوم الجمعة.

ودعا "القرني"، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وأهاب بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنياً السلامة للجميع.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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