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ولي العهد يتلقى اتصالاً من ملك البحرين اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين

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ولي العهد يتلقى اتصالاً من ملك البحرين اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين ولي العهد يتلقى اتصالاً من ملك البحرين اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين
فيما تلقى اتصالاً هاتفيًّا مماثلاً من رئيس مجلس النواب العراقي

ولي العهد يتلقى اتصالاً من ملك البحرين اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

واطمأن ملك البحرين خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقد طمأن سمو ولي العهد ملك البحرين على صحة خادم الحرمين الشريفين، وأعرب عن تقديره له على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق السيد محمد الحلبوسي للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقد طمأن سمو ولي العهد رئيس مجلس النواب العراقي على صحة خادم الحرمين الشريفين، وأعرب عن شكره له على مشاعره النبيلة.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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