أخبار عاجلة

"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب -
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى -
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها -
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم -
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني" -
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفاة و10 إصابات إثر انقلاب مركبة عمال غرب عفيف

Print
وفاة و10 إصابات إثر انقلاب مركبة عمال غرب عفيف وفاة و10 إصابات إثر انقلاب مركبة عمال غرب عفيف
المستشفى أعلن حالة الطوارئ للتعامل مع الحالات

وفاة و10 إصابات إثر انقلاب مركبة عمال غرب عفيف

لقي مقيم مصرعه وأصيب 9 آخرون من بني جلدته بإصابات متفرقة، إثر انقلاب مركبتهم على طريق الحجاز القديم 20 كلم غرب عفيف.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام العام سلطان المغيري، أن قسم الطوارئ في مستشفى عفيف العام استقبل اليوم عدد 10 حالات إثر حادث مروري نتج عنه وفاة واحدة و9 إصابات مختلفة منها حالتان حرجتان.


وأضاف: أن "المستشفى فور تلقي البلاغ أعلن حالة الطوارئ الكبرى (Cood yellow) للطواقم الطبية والفنية، وتم استقبال جميع الحالات وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم تحت متابعة مدير المستشفى عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782

"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782

بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب

بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب

الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى

الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى

وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها

وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها

شبكة عيون الإخبارية