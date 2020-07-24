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وزير الحج: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام.. والاختيار جرى بشفافية تامة

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وزير الحج: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام.. والاختيار جرى بشفافية تامة وزير الحج: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام.. والاختيار جرى بشفافية تامة
قال إن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين أكد عدم وجود استثناءات

وزير الحج: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام.. والاختيار جرى بشفافية تامة

أكد ‏وزير ‎الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، أن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين أن لا استثناءات في حج هذا العام، ولن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام.

وتفصيلاً، قال وزير الحج والعمرة نقلاً عن إمارة منطقة مكة المكرمة: إن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين أن لا استثناءات في حج هذا العام، ولن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام.

وأشار إلى أن عملية اختيار الحجاج جرت بشفافية تامة، وأن الحج سيقام حسب الاشتراطات الصحية، قائلاً: المهم لدى الجهات كافة ضمان سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم.

وأضاف: تم إعداد خطة استثنائية مُحكمة لضمان عدم انتشار فيروس ‎كورونا. لافتا إلى أنه خلال 10 سنوات استقبلت أكثر من 150 مليون حاج ومعتمر.

وأكد أن الجائحة بدأت وفي ‎السعودية نحو نصف مليون معتمر، ووضعت أولوية لحماية الأرواح خلال موسم الحج. مشيرًا إلى أن التركيز على سلامة الحاج ومنع انتشار الفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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