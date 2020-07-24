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طلعات جوية مكثفة في سماء المشاعر المقدسة لمتابعة خطط موسم الحج

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طلعات جوية مكثفة في سماء المشاعر المقدسة لمتابعة خطط موسم الحج طلعات جوية مكثفة في سماء المشاعر المقدسة لمتابعة خطط موسم الحج
مزودة بتقنيات متطورة تساند نقاط المنع والفرز والتدقيق بإعداد تقارير عاجلة

طلعات جوية مكثفة في سماء المشاعر المقدسة لمتابعة خطط موسم الحج

باشرت قيادة المتابعة الجوية، المهام المناطة بها لخدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام ١٤٤١هـ؛ وذلك بتكثيف طلعتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة - عبر طائرات مروحية تابعة لطيران الأمن، وكذلك القوات الجوية الملكية ، مزودة بتقنيات متطورة لمتابعة تنفيذ مختلف الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية على الأرض في العاصمة المقدسة عمومًا والطرق المؤدية إليها.

كما قامت بمساندة نقاط المنع والفرز والتدقيق بإعداد تقارير عاجلة عن أي ملاحظات بالتنسيق المباشر مع مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج الذي يتولى عملية تحليل المعلومات وتقييمها ومعالجتها فوراً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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