صندوق التنمية الزراعية يوقّع اتفاقية تعاون مع الجمعية التعاونية بالليث

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لدعم المزارعين ضمن برنامج التنمية الريفية بالمملكة

في إطار دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف المناطق، وقّع صندوق التنمية الزراعية، اتفاقية تعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الليث، تشمل دعم المستفيدين في الأنشطة الزراعية الريفية؛ وذلك ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية بالمملكة.

ووقّع الاتفاقية مساعد مدير فرع منطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن عبدالله الزبيدي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الليث أحمد بن عيسى المزيني، وبحضور نائب مدير عام الصندوق للاستراتيجية المهندس عادل بن عبدالله الجمعة، وعضو مجلس إدارة الجمعيات التعاونية المهندس خالد الباتع، وعدد من أعضاء الجمعية.

وذكر المهندس عادل الجمعة، أن الاتفاقية تهدف بشكل رئيس إلى تمويل الأنشطة الزراعية الريفية بالتعاون مع الجمعية؛ وفقًا لشروط ولوائح ومعدلات الصندوق، وتأتي ضمن برامج وأنشطة الصندوق في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي والريفي، ورفع كفاءته الإنتاجية واستدامته باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة؛ وذلك عن طريق تمويل تلك المجالات، وتقديم قروض ميسرة للمزارعين.

وأضاف أن "الصندوق يحرص على تفعيل التعاون وخاصة مع قطاع كبير ومهم مثل الجمعيات التعاونية، من أجل تطوير أدائها لتحقيق أهداف تطوير القطاع الريفي الزراعي بما ينسجم وأهداف برنامج التنمية الزراعية الريفية".

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الليث، أحمد المزيني، إلى أن الجمعية سوف تقدم خدماتها للمساهمة في الرقي بمستوى العمل التعاوني الذي يخدم القطاع الزراعي في دعم التنمية الريفية، وتوفير المستلزمات الخاصة بالنشاط لتقديمها للمشتركين بأسعار منافسة، وتسويق منتجات المشتركين وفقًا لأنظمة ولوائح الجمعية، إضافة إلى تقديم الدورات التدريبية والإرشادية للمشتركين مع الجمعية ومنحهم شهادات تدريب في النشاط المستهدف.

يذكر أن الصندوق أسهم منذ إنشائه بتمويل 46 جمعية تعاونية زراعية متنوعة الأنشطة وفي مناطق مختلفة من المملكة، بقيمة تمويلية تقدر بحوالى 394 مليون ريال، وخلال عام 2019م وافق على قرض بقيمة أربعة ملايين ريال لتمويل مصنع للتمور؛ إيمانًا منه بالدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية الزراعية في مجال التنمية الزراعية حول المملكة.