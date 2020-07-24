أمطار تحتجز أهالٍ وتغمر مركبات.. مأساة "منتزه الطائف" تتطلب حلاً عاجلاً!

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فيما انتشرت دوريات السلامة والإشراف الوقائي وفرق "المدني" مع هطولاتها

شهدت الطائف، اليوم الجمعة، هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، شملت معظم الأحياء، فيما كانت غزارتها في حي المنتزه وما جاوره من أحياء، في الوقت الذي كانت قد انتشرت فيه دوريات السلامة والإشراف الوقائي، والفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة.

وكعادة أهالي "حي المنتزه" بالطائف مع مواسم الأمطار؛ يشهدون المأساة وتتجدد آلامهم ومعاناتهم حيال سوء التصريف الذي يتضرر منه الحي، فتغمر مياه الأمطار الكثير من المركبات وتحتجز السكان وتمنعهم الخروج من منازلهم بسبب ارتفاع نسبة المياه وتراكمها، كذلك تُغطي أجزاء من المساكن.

وتتواصل أصوات أهالي حي المنتزه بالطائف مجددًا، عبر "سبق"، وذلك حيال عدم وجود تصريف مناسب لعبارة الحي، في الوقت الذي حذروا من خطورة استمرار الحال على ما هو عليه، خصوصًا وقت هطول الأمطار، حيث تحول الحي لبحيراتٍ من المياه، في حين لا يزالون ينتظرون الأمانة لإيجاد حل لهذه المشكلة، مشيرين إلى أنه مع كل موسم أمطار تتعرض العبارة للانسداد بمعنى أن حالها باقٍ علىما هو عليه .

وكانت "سبق" قد نشرت مرارًا وتكرارًا مأساة الحي، لحين أن تجددت تلك المأساة اليوم الجمعة؛ حيث لا يزال الحي وسكانه يصارعون مياه الأمطار التي تحاصرهم، وتحجزهم داخل مساكنهم؛ بسبب سوء تصريف السيول، وتحوّل الحي لبحيرة وتجمعات مائية، تسببت في احتجاز الأهالي في منازلهم؛ كذلك تحرك المركبات الواقفة واصطدامها ببعضها.

ويناشد أهالي سكان "حي المنتزه" بالطائف سرعة المعالجة وعدم إطلاق الوعود التي لا تُنفذ، والتحرك العاجل لمعالجة مشكلة الحي وإنهاء تلك المعاناة.