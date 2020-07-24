أخبار عاجلة

"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب -
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى -
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها -
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم -
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني" -
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. حملة لصيانة فوانيس الإنارة القديمة واستبدال التالف بصامطة

Print
شاهد.. حملة لصيانة فوانيس الإنارة القديمة واستبدال التالف بصامطة شاهد.. حملة لصيانة فوانيس الإنارة القديمة واستبدال التالف بصامطة
تنفذها بلدية مركز القفل وتستهدف شوارع وقرى خلال الفترة المسائية

شاهد.. حملة لصيانة فوانيس الإنارة القديمة واستبدال التالف بصامطة

تواصل بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، ممثلة في قسم الكهرباء، حملتها لصيانة الفوانيس القديمة واستبدال التالف منها؛ حيث تعمل فرقة الصيانة والكهرباء ببلدية القفل حالياً وخلال الفترة المسائية على صيانة أعمدة الإنارة والفوانيس بالطرق والشوارع واستبدال عدد من الفوانيس بقرية اللقية التابعة لمركز القفل؛ وذلك للارتقاء بالخدمات البلدية وإنارة شوارع المركز وقراه.

وأوضح رئيس بلدية القفل محمد حسن الحامظي، أن الحملة تهدف لصيانة جميع الفوانيس واستبدال التالف منها؛ لتحقيق أفضل مستوى من الجودة ومن أجل الحفاظ على الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لجهود البلدية في تطوير القرى التابعة للمركز وفق التقنيات الحديثة وتقديم أفضل الخدمات.

شاهد.. حملة لصيانة فوانيس الإنارة القديمة واستبدال التالف بصامطة

شاهد.. حملة لصيانة فوانيس الإنارة القديمة واستبدال التالف بصامطة

شاهد.. حملة لصيانة فوانيس الإنارة القديمة واستبدال التالف بصامطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782

"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782

بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب

بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب

الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى

الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى

وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها

وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها

شبكة عيون الإخبارية