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أمين عسير يتفقد سوق الخضار بخميس مشيط للتأكد من الإجراءات الاحترازية

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أكد طرح مشروع سوق الخضار النموذجي بالمحافظة للاستثمار

أمين عسير يتفقد سوق الخضار بخميس مشيط للتأكد من الإجراءات الاحترازية

بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، سوق الخضار المركزي في محافظة خميس مشيط في زيارة مفاجئة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم؛ لحماية المتسوقين والباعة.

وجاءت الزيارة للتأكد من توفر المعروض من الخضار والفواكه في السوق، وكذلك الاهتمام بحفظ الخضار والفواكه بطريقة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، إضافة إلى التأكد من تطبيق التزام جميع العاملين في السوق من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية.

وبين "الحميدي"، خلال جولته أنه ووفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، فقد تم طرح مشروع سوق الخضار النموذجي بالمحافظة للاستثمار، وسيكون نقلة نوعية لمفهوم أسواق الخضار في المنطقة وبشكل حضاري وفق معايير المشهد الحضري.


وقدم "الحميدي"، شكره لمحافظ محافظة خميس مشيط ورئيس البلدية ومدير الشرطة نظير جهودهم الواضحة لمتابعة آلية تشغيل سوق الخضار بشكل منظم، والتحسن الملحوظ على الخدمات والنظافة والتنظيم.

أمين عسير يتفقد سوق الخضار بخميس مشيط للتأكد من الإجراءات الاحترازية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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