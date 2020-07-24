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"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الجوف بنسبة 33%

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"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الجوف بنسبة 33% "الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الجوف بنسبة 33%
ضمن جهود إضافة 3000 سرير على مستوى

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الجوف بنسبة 33%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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