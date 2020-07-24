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شاهد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة تتواصل بالطائف وتُسيل الأودية

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لا تزال السماء ملبدة بالغيوم فيما حذرت الجهات المعنية سابقاً لأخذ الحيطة

شاهد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة تتواصل بالطائف وتُسيل الأودية

تصوير: ماجد عسيري

تشهد الطائف أمطارًا غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ حيث تهطل في هذه الأثناء أمطار غزيرة على وسط المحافظة والأحياء في شمال وجنوب الطائف وسط عواصف رعدية.

وشهدت الأمطار أحياء محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وتركزت غزارة الأمطار وسط المحافظة، فيما سالت على إثرها العديد من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمراً.

وكانت الجهات المعنية، قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

شاهد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة تتواصل بالطائف وتُسيل الأودية

شاهد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة تتواصل بالطائف وتُسيل الأودية

شاهد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة تتواصل بالطائف وتُسيل الأودية

شاهد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة تتواصل بالطائف وتُسيل الأودية

شاهد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة تتواصل بالطائف وتُسيل الأودية

شاهد.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة تتواصل بالطائف وتُسيل الأودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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