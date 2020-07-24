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حائل تسجل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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حائل تسجل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا حائل تسجل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا
144 حالة تعافٍ ترفع العدد الإجمالي إلى 2794

حائل تسجل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الجمعة، 88 حالة إيجابية بفيروس كورونا، مقابل 144 حالة تعافٍ جديدة؛ إضافة إلى تسجيل حالتيْ وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 18 حالة، بزيادة 14 حالة وفاة خلال خمسة أيام.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 66 حالة في مدينة حائل، و13 حالة في محافظة بقعاء، و6 حالات في محافظة الشملي، و3 حالات في محافظة الغزالة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل 3731 حالة، وحالات التعافي 2794 حالة؛ فيما انخفض عدد الحالات النشطة إلى 919 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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